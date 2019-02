Après Epilogue, OrelSan se confie sur la suite

Pour promouvoir Epilogue, OrelSan a dégainé les singles : Rêves Bizarres avec Damso et puis, plus récemment, Discipline. La bonne nouvelle pour les fans, c'est que le rappeur vient tout juste de réitérer en dévoilant coup sur coup deux clips : d'abord, celui de la bande originale de Black Snake mais aussi Tout Ce Que Je Sais. Que nous réserve t-il pour la suite ? Visiblement, OrelSan a encore quelques surprises pour nous... avant de se mettre au vert et de faire quelques festivals cet été. "Pour l’instant je vais prendre un peu de repos. J’ai encore quelques petits trucs qui vont sortir puis on va voir. Peut-être qu’à un moment je me remettrai à faire de la musique. Pour l’instant je n’ai rien de précis, je n’ai pas de film, je n’ai pas d’album en cours, rien… Je vais prendre un peu de liberté !", a t-il ainsi déclaré.

Et très franchement, c'est plus que mérité. Depuis la sortie de La Fête est Finie, OrelSan a enchaîné les dates de concerts, cumulant ainsi les zéniths, les festivals, les Bercy et les Victoires de la Musique. Le rappeur va prendre la liberté qu'il mérite et le repos nécessaire... pour mieux nous revenir !