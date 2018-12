OrelSan sacré "artiste de la décennie" par GQ

Il ne manquait que ce titre à son palmarès. Il y a un an, OrelSan faisait un retour fracassant avec La Fête Est Finie, son troisième album. Il s'est fait attendre (après Le Chant des Sirène, OrelSan s'étant consacré aux Casseurs Flowters) mais clairement, l'opus est (de loin) l'un des meilleurs publiés ces derniers mois. Sacré aux Victoires de la Musique, le rappeur a pris la route pour mieux présenter son disque aux quatre coins du pays et là encore, ce fut un succès. Bref, 2018 est définitibement l'année d'OrelSan (il s'est d'ailleurs fait une place dans le palmarès des artistes les plus écoutés en France). Et pour compléter ce tableau déjà idyllique, le magazine GQ l'a sacré artiste de la décennie.

Alors que GQ établissait son classement des hommes qui ont fait l'année 2018, le magazine lui a donc carrément décerné le titre d'artiste de la décennie. Et après tout le chemin parcouru (rappelons qu'OrelSan n'a pas toujours fait l'unanimité), c'est une véritable revanche. Le 6 décembre prochain, il se produire (encore) à l'AccorHotels Arena et pour ceux qui ne seront pas de la fête, sachez que le live sera retransmis sur TMC.