OrelSan : Rêves Bizarres, le clip en duo avec Damso ! 

Après la sortie de la réédition de son dernier album La Fête Est Finie, Orelsan dévoile un nouveau single. Le rappeur français de trente six ans n'a pas hésité à s'associer à l'un des artistes les plus hype de la scène rap du moment : Damso. Une collaboration de taille qui n'est pas inhabituelle chez lui car il s'est déjà illustré aux côtés de nombreux autres, tels que Maitre Gims (Christophe), Nekfeu (Zone) ou encore son best des Casseurs Flowters, Gringe (Déchiré).

Pour Rêves Bizarres, c'est donc le rappeur belgo-congolais qui a attiré son attention. Et pour cause, idole des jeunes, Damso enveloppe facilement l'auditeur avec son flow parfois latent et sa voix, suave. Alors que des rumeurs de collaboration avaient fuitées, Orelsan crée la surprise en sortant le morceau, accompagné d'un clip. Dans Rêves Bizarres, les deux rappeurs font un état des lieux de leur succès. Tourné à Kiev, le clip montre les deux rappeurs se pavanant et parodiant dans la capitale ukrainienne. Stylé et détonnant, le clip est une véritable pépite visuelle. Et forcément, on est certain qu'ils signent un nouveau succès !