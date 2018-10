Paradis, le clip réalisé par OrelSan dévoilé (VIDEO)

OrelSan poursuit son ascension mirobolante. Après une tournée des festivals applausie, acclamée et surtout, appréciée du public, le rappeur revient avec un cinquième clip (qui succède ainsi à Basique, Défaite de Famille, La Pluie et Tout va Bien). Cette fois, il a choisi de (re)passer derrière la caméra, le temps de tourner Paradis. Dans ce clip, OrelSan jongle (brillamment) entre rêve, réalité et animation. Et si vous ne l'avez toujours pas vu, on vous invite à le faire (maintenant) :

Parce qu'il est du genre à faire les choses dans les règles de l'art, OrelSan s'est entouré ici du célèbre mangaka Keiichi Koike mais aussi de l'actrice Golshifteh Farahani (actrice franco-iranienne notamment vue dans Pirates des Caraïbes). Paradis n'est pas qu'une déclaration, ce n'est pas non qu'une simple vidéo animée (ou presque). C'est un voyage et si vous n'en ressortez pas éblouis, on ne peut pas grand chose pour vous !