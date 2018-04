OrelSan : "Mon premier Musilac m'a marqué" (INTERVIEW)

Depuis la sortie remarquée de La Fête est Finie, OrelSan pulvérise tout sur son passage. Ce troisième album solo en a fait un rappeur plus que confirmé, en témoignent d'ailleurs les prouesses réalisées par le disque. Après avoir joué à domicile devant un Zénith plein à craquer, après avoir rempli deux Bercy et surtout, après avoir partagé la scène avec Stromae à Bruxelles, OrelSan s'est offert son premier festival de l'année. Il sera sur la scène de Musilac Aix-les-Bains en juillet prochain mais en attendant cela, l'interprète de Tout Va Bien était à Chamonix pour livrer un concert exceptionnel. Avant de monter sur scène, il s'est confié à Virgin Radio.

Au programme de cette interview, un petit passage en revue de ses meilleurs souvenirs de festival (sachez que son premier Musilac l'a marqué) et même des derniers mois (intensifs) qui viennent de s'écouler. Et bien que la scénographie soit différente en festival, malgré ses craintes, on vous le jure, son concert était explosif.