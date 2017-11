Orelsan est la troisième tête d'affiche du Main Square Festival 2018

Le Main Square Festival 2018 vient de dévoiler sa troisième tête d'affiche ! C'est simple et basique, c'est le chanteur Orelsan qui assurera le show le dimanche 8 juillet au soir. Pas étonnant que le français ait été choisi pour refermer l'édition 2018 du festival d'Arras, quand on sait que son dernier album, La Fête est Finie, a été accueilli sans réserve par le public et la critique. Une bien jolie façon de conclure les trois jours de festivités qui auront eu lieu dans la Citadelle d'Arras. Rendez-vous est pris du vendredi 6 au dimanche 8 juillet pour la quatorzième édition du Main Square Festival.

Avant Orelsan, les festivaliers du Main Square d'Arras auront pu profiter des concerts événements de Queens of The Stone Age (6 juillet) et Depeche Mode (7 juillet), les deux autres têtes d'affiche du festival annoncées ces dernières semaines. La mise en vente des billets pour l'édition 2018 du Main Square Festival débutera le mardi 5 décembre. Les pass 3 jours (129€) sera disponible en exclusivité sur le site du Main Square. Les billets jour 1 le 06/07 (54€), jour 2 le 07/07 (69€) et le jour 3 le 08/07 (54€) seront en vente sur le site officiel et dans vos points de vente habituels.