OrelSan : La Quête, le clip (en pâte à modeler) dévoilé

"Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler", lance OrelSan au tout début du morceau. Et justement, le rappeur a choisi de tout miser sur la dite pâte à modeler pour réaliser le clip de La Quête - son nouveau single.

L'on y retrouve ainsi un personnage à l'effigie d'OrelSan : "L’esthétique de cette vidéo originale a été imaginée par l'artiste Patagraph, Victor Haegelin de son vrai nom, qui fait vivre la pâte à modeler en stop-motion", lit-on dans les colonnes de BFM TV. La Quête succède à L'Odeur de l'Essence et Jour Meilleur.

Actuellement en tournée, OrelSan continue de défendre cet opus, publié en novembre dernier. Pour rappel, il sera à l'Accor Arena de Paris du 15 au 19 mars.