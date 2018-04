OrelSan : La Pluie ft. Stromae, le clip dévoilé

Il est (encore) de retour, plus en forme que jamais ! Ce n'est pas parce qu'il ne défend pas ses propres titres que Stromae n'est plus dans le game, bien au contraire. L'artiste belge travaille avec de nombreux talents - y compris OrelSan. Tous les deux ont travaillé sur La Pluie, morceau à retrouver sur La Fête est Finie et qui, d'ailleurs, bat des records. La bonne nouvelle, c'est que le clip est sorti hier.

On retrouve les deux artistes dans un abribus (entre autres), prêts à prendre la route vers le soleil. Quand ils ne bravent pas le vent, ils sont en voiture et font quelques tours. Notez que la vidéo a été réalisée par Stromae en personne (avec son collectif Paul, Luc & Martin). On est loin du clip made in Snapchat publiée par OrelSan pour défendre Défaite de Famille mais on ne va pas se mentir, c'est tout aussi plaisant.

Et pour les curieux qui voudraient voir ce que La Pluie donne en live, sachez que Stromae est venu sur scène pour interpréter le titre lorsque qu'OrelSan se produisait en Belgique.