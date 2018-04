Pour OrelSan, la fête continue ! Le rappeur a fait son grand retour sur la scène médiatique et dans les charts le 20 octobre dernier avec un troisième opus réussi, La Fête est Finie. Depuis, difficile de ne pas voir l'engouement : actuellement en tournée, le rappeur enchaîne les zéniths et peut se vanter d'avoir rempli deux AccorHorels Arena. Alors évidemment, tout ceci témoigne d'un certain succès. Mais côté ventes, OrelSan a réalisé quelques prouesses.

Merci pour cette grande fête pic.twitter.com/krrz38ymjD — OrelSan (@Orel_san) 9 avril 2018

Sur Twitter, OrelSan a donc partagé un petit gif récapitulatif de ses derniers exploits en date : notez que l'album s'est écoulé à 450 000 exemplaires - ce qui en fait un quadruple disque de platine. Du côté des singles, les résultats sont tout aussi impressionnants avec dix singles d'or, un single de diamant (pour "Basique"), pas moins de trois singles de platine pour "San", "Tout va Bien" et "Défaite de Famille", dernier single en date. Parce qu'il n'est pas le genre à parader, il s'est contenté de remercier ses fans "pour cette grande fête". Une grande fête qui, soyez-en sûrs ne va pas s'arrêter de sitôt.