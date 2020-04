Orelsan : Il met aux enchères ses disques d'or !

Qui aurait dit que Jul inspirerait un jour Orelsan ? C'est pourtant le cas puisque après que le premier ait annoncé il y a quelques temps qu'il mettrait ses disques d'or et de platine aux enchères, le second a décidé d'en faire tout autant. Dans une publication sur son compte Instagram, il précise donc qu'il rejoint l'opération et souhaite, lui-aussi, se séparer de ses récompenses : "J'espère que vous allez bien et vos proches aussi. J'ai trouvé ça très cool l'initiative de Jul de mettre ses disques d'or et de platine aux enchères pour les hôpitaux. Donc j'ai suivi et mis les miens aussi..." Une initiative très généreuse de la part de ces deux stars de la musique qui pourrait (peut-être) pousser d'autres rappeurs à faire de même durant ces temps difficiles... Mis en vente par la maison Drouot, ces biens exceptionnels sont disponibles sur ce site. À noter que les sommes perçues sur ces ventes seront reversées à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.