Orelsan et Pink : Redécouvrez leurs interviews dans le Lab Virgin Radio !

Dimanche 18 décembre Le Lab Virgin Radio affichait un double programme des plus alléchants. Au menu ? Pink et Orelsan qui se sont tour à tour prêter au jeu des questions réponses avec Lionel. Les deux artistes sont au cœur de l'actualité alors qu'ils viennent chacun de sortir un nouvel album très attendu. Deux opus qui ont su trouver le chemin du succès, Pink a vendu un nombre records de Beautiful Trauma tandis qu'Orelsan devenait disque de platine avec La Fête est Finie. Si vous n'étiez pas derrière le poste de radio dimanche soir pour les écouter, petite session de rattrapage ci-dessous et en vidéos s'il vous plait !