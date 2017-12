Orelsan et Pink dans Le Lab Virgin Radio

Après Louane et Jonas Blue la semaine dernière dans le Lab Virgin Radio, changement d'ambiance ce week-end. Lionel recevra ce dimanche 17 décembre deux énormes stars entre 20h et minuit. Le double programme du Lab Virgin Radio mettra à l'honneur Orelsan et Pink, deux des artistes qui ont fait le plus parler d'eux en cette fin d'année. Orelsan est l'un des plus gros vendeurs de disque cette année en France. Son retour avec un troisième album, La Fête est Finie, a été célébré par des centaines de milliers de fans en France qui lui ont permis d'être disque de platine ! L'interview de dimanche sera l'occasion de revenir sur les succès d'Orelsan et sur la tournée à venir.

Pink a elle aussi opéré son grand retour cette année ! A l'automne la star dévoilait Beautiful Trauma, son septième album studio. Ce nouvel opus est plutôt mélancolique et sombre mais la chanteuse ne manque pas d'humour comme elle a pu le montrer avec le clip du single éponyme. Cette année elle a aussi réservé une performance d'anthologie au American Music Awards 201. Elle avait chanté son nouveau single suspendue du haut d'un gratte-ciel. Lionel aura beaucoup de questions à lui poser alors soyez à l'écoute de Virgin Radio, entre 20h et minuit, ce dimanche 17 décembre !