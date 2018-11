OrelSan annonce onze titres inédits prêts à sortir cette semaine 

On n'y croyait plus et hier, OrelSan a mis fin aux spéculations : sur son compte Instagram, le rappeur tout droit venu de Caen a annoncé que pas moins de 11 titres seraient publiés jeudi, à minuit. Défini comme un "épilogue", cet ensemble de morceau viendra mettre un point final à l'ére de La Fête est Finie. « Jeudi minuit, je sors 11 titres inédits, j'ajoute un épilogue à "La fête est finie" », a t-il ainsi annoncé en publiant la vidéo . Il y a quelques semaines, c'est son complice Gringe (dont le premier album vient de sortir) qui avait mis la puce à l'oreille des fans en évoquant cette possible réédition.

Voir cette publication sur Instagram Épilogue Une publication partagée par OrelSan (@orelsan) le 12 Nov. 2018 à 2 :03 PST

On attend ainsi onze titres cette semaines qui devraient -clairement- confirmer le succès de cet album. En un an, La Fête est Finie a battu des records de ventes, l'emmenant ainsi aux Victoires de la Musique. Côté concert, OrelSan s'est lancé dans une tournée effrénée (enchaînant les festivals et les concerts à l'AccorHotels Arena). Patience, il ne reste que quelques jours avant de pouvoir écouter ces nouvelles tracks !