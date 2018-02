OrelSan : Défaite de famille se dévoile dans un clip hilarant façon Snapchat 

C'était l'un de nos morceaux préférés de l'album, sur le bien nommé La Fête est Finie, Orelsan dresse un portrait au vitriol de sa famille avec Défaite de Famille. Une chanson où le rappeur s'attaque avec un humour féroce aux membres (fictifs ?) de sa famille, des parents relou à l'oncle raciste en passant par le grand-père qui radote, la tante radine et les cousins trop cons, tout le monde y passe ! Alors après deux premiers clips impressionnants et poétiques signés Greg&Lio ( Basique, Tout Va Bien), Orelsan passe à la réalisation pour un clip sous influence Snapchat !

Pour l'occasion Orelsan interprète chaque rôle du clip et dévoile une vidéo verticale qui rappellera des souvenirs à tous ceux qui ont pris pour (mauvaise) habitude de filmer leur famille en scred. Orelsan est au sommet de sa gloire en cette belle année 2018, il a récolté trois Victoires de la Musique dont celles de l'artiste masculin de l'année et du meilleur album de musique urbaine pour La Fête est Finie. Son troisième album est actuellement triple disque de platine et l'artiste, à l'affiche de nombreux festivals cet été, jouera également à guichets fermés sur plusieurs dates de sa tournée !