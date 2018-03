Orelsan : Découvrez le making-of du clip « Défaite de famille » !

Il y a une vingtaine de jours, on vous dévoilait le clip « Défaite de famille », un de nos morceaux préférés de son nouvel album La fête est finie ! ! Le clip est dingue, on vous invite, enfin sans payer, à le regarder ! Aujourd’hui, le rappeur qui a tout raflé aux récentes Victoires de la Musique nous balance le making-of du clip « Défaite de Famille ». Découvrez comment Orelsan s’est transformé pour jouer les membres de sa famille. On ne vous spoile rien, le mieux, c’est de se mater ça !