OrelSan ajoute une date de concert supplémentaire à l'AccorHotels Arena !

Avec La Fête est Finie, OrelSan a réalisé un retour en force. Cet album (extrêmement) attendu s'est fait une place de choix dans les charts. Et bien entendi, il l'a déjà défendu dans de nombreuses salles françaises (Caen, sa ville natale, en tête de liste) mais évidemment, les dates les plus attendues sont les dates parisiennes. Les 15 et 16 mars prochains, OrelSan se produira donc devant deux AccorHotels Arena complets. La bonne nouvelle, c'est qu'un autre concert a été ajouté le 26 mars prochain.

La bonne nouvelle, c'est que les places sont déjà en vente. Par contre, il y a de fortes chances pour qu'elles partent en moins de trente secondes. Si le karma est de votre côté, il y aura plusieurs vagues... On n'aura qu'un conseil à vous donner : dépêchez vous et priez.

Toutes les informations sont à retrouver ICI.