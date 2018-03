OrelSan à l'AccorHotels Arena, le best-of en vidéo

En live, OrelSan envoie du lourd - et ça, on qu'on soit fan ou pas, on doit le reconnaître. Le rappeur (qui avait déjà invité Nekfeu et Dizzee Rascal sur scène) a réitéré à Paris hier soir, pour le plus grand bonheur des quelques 15000 personnes présentes. Cette fois, pas de Stromae mais un show toujours aussi calibré - avec, en prime la venue de Maître Gims et Gringe. La preuve en vidéo (merci, Twitter).

Orelsan on parle quand même d'un type qui a rempli deux Bercy en mettant sur scène à la fois sa grand mère et Maître Gims, jsuis pas sûr qu'on ai déjà vu un truc pareil dans le rap — Mouais (@jerome_ib) 27 mars 2018

Orelsan a réappris les bases à Paris avec un concert de folie#Orelsan #Bercy pic.twitter.com/ZBVmystj5P — Menguy Fabien (@Fabzefab7) 27 mars 2018

J'étais au Bercy de @Orel_san alias Saitama ???????? : Très supris par la performance, il a mouillé le maillot ????????Mention pour Paradis, Suicide sociale et Raelsan en live incroyable !

J'ai fais une story sur mon Insta (winni_sensei) si vous voulez un aperçu ???? #Orelsan pic.twitter.com/IR7wrHex7w

— Winni (@Winni_Sensei) 26 mars 2018

Les internautes sont unanimes : OrelSan avait plus que les bases à l'AccorHotels Arena (et très franchement, on est prêts à parier que c'est partout pareil). Que les déçus ne pleurent pas toutes les larmes de leur corps, OrelSan sera à l'affiche de quelques festivals cet été (comme le Main Square festival, par exemple).