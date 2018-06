Orange is The New Black, Teen Wolf, Suits... ce qu'il faudra regarder sur Netflix en juillet ?

Parce que Netflix est une source inépuisable de séries et de films, il y a de fortes chances pour que tous ceux qui détestent la chaleur passent leur été enfermés, à enchaîner saisons et teen movies . Et Dieu merci, il n'y a pas de vacances pour Netflix ! La plateforme a dévoilé son programme du mois de juillet et clairement, vous allez passer bien plus de temps que vous ne le pensiez devant vos écrans... !

Ainsi, les fans de Twilight (on a tous regardé ne serait-ce qu'un seul film de la saga) seront ravis ravis d'apprendre que les cinq films (oui, les cinq) seront disponibles à compter du 1er juillet - tout comme la nouvelle saison de New Girl. A cette même date, on retrouvera également la saison 3 de Salem. Après ça, le 6 juillet, les fans de foot pourront voir la Partie B de Club de légende : Juventus tandis que la sixième saiosn de Suits (et dernière avec Meghan Markle) sera publiée le 22 juillet.

La sortie la plus attendue est (bien évidemment) la sixième saison de Orange is the New Black : les spoilers s'accumulent mais ce que l'on veut, ce sont les épisodes. Enfin, la sixième et dernière saison de Teen Wolf sera disponible dès le 31 juillet, de quoi vous occupez si jamais la route des vacances en un peu longue.