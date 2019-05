Orange Is The New Black saison 7 : Un premier trailer et la date de diffusion dévoilés !

Après 7 ans de bons et loyaux services, Orange Is The New Black s’apprête à tirer sa révérence à l’issue d’une ultime saison qui sera diffusée cet été sur Netflix. La série avait su apporter un réel vent de fraicheur dans l’univers télévisé, avec ses personnages attachants, des intrigues audacieuses et des dialogues pleins de mordant. L’intrigue porte sur la vie en prison d’un jeune bourgeoise inculpée pour une affaire de drogue à cause de son ex-copine… qui se retrouve dans le même centre pénitencier qu’elle ! Dans la dernière saison, le personnage principal, Piper, finit de purger sa peine et se retrouve relâchée contre toute attente… Que nous réserve la septième et ultime saison d’Orange is The New Black ? Un premier trailer vient d’être dévoilé !

Si ce teaser ne nous en dit pas plus sur les intrigues qui nous attendent dans la nouvelle saison, il n’en reste pas moins particulièrement réussi. C’est un plaisir de retrouver nos héroïnes reprendre le générique entêtant d'Orange Is The New Black, parmi les séries les plus streamées en 2018. Et si vous regardez la vidéo en entier, vous verrez qu’une date de diffusion a également été dévoilée au passage, il faudra attendre le 26 juillet prochain pour retrouver les derniers épisodes sur la plateforme de streaming Netflix. Prêts pour les au revoir ?