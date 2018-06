Orange is The New Black saison 6 : Une date de diffusion et un teaser explosif enfin dévoilés !

L’attente a été tellement longue, qu’on s’est même demandé à un moment s’il y aurait bien une nouvelle saison d’Orange Is The New Black en 2018… Heureusement Netflix a enfin répondu à nos prières et a dévoilé hier soir mardi 5 juin la date de diffusion de la suite des aventures de Piper, Crazy Eyes, Taystee et toute la bande, ainsi qu’un premier teaser, court certes, mais qui en dit long sur ce qui nous attend. Tenez-vous prêts, la saison 6 d’Orange Is The New Black sera disponible en intégralité sur la plateforme de streaming dès le 27 juillet prochain ! C’est un peu plus tard que d’habitude (généralement on est plutôt sur une sortie fin juin) mais on se prépare d’ores et déjà à notre séance de binge watching préférée de l'été. Découvrez ci-dessous le tout premier trailer !

Il est temps de changer d'air.

Orange is The New Black saison 6, le 27 juillet. pic.twitter.com/wxyQquI2L4

— Netflix FR & BE (@NetflixFR) 5 juin 2018

« Il est temps de changer d’air », cette année Orange Is The New Black se délocalise et aura lieu en dehors de la prison de Litchfield. Rappelez-vous qu’en fin de saison 5 les détenues étaient parquées dans différents bus et volontairement séparées, cette première vidéo ne fait que confirmer qu’on les verra dans un nouveau décor, mais lequel ? Interrogée sur la nouvelle saison, l’actrice Adrienne C Moore qui joue le rôle de Cindy avait expliqué que l’intrigue se focaliserait sur les conséquences de la mutinerie… La saison 5 avait déçu pas mal de fans (la créatrice d’Orange Is The New Black s’en était même excusée pour sa "médiocrité"), on espère que la 6e remontera le niveau d’une des séries phares de Netflix.