Si vous avez déjà regardé tous les épisodes de la saison 5 d'Orange is the New Black alors comme nous, vous devez attendre la suite. Pour l'heure, on ne sait pas grand chose de ce que réservent les scénaristes - simplement qu'une nouvelle saison a été confirmée et que la série a quelques belles années devant elle. Mais, quant est-il des actrices ? Si jamais vous vous posiez la question, Dascha Polanco s'est laissée aller à quelques confessions.

Dascha Polanco n'est pas sûre de revenir dans les prochaines saisons

Interviewée lors d'un tapis rouge, l'actrice est revenue sur l'une des scènes les plus intenses de cette saison (on évite tout spoiler mais si vous avez vu la saison, vous savez de quoi il est question), avouant que c'était -évidemment- particulier à tourner : "on passe trois jours dans les mêmes vêtements et dans le même état d'esprit", confie t-elle à ET. Mais quand on l'interroge sur la suite, elle avoue ne pas savoir ce que réserve les saisons à venir pour son personnage : "on ne peut jamais savoir. On ne sait pas si on peut transférées ou gardées dans cette prison. Tout es incertain". "C'est vraiment très inattendu", poursuit-elle : "on ne sait pas où l'on va, on sait qu'il y aura une saison 6 mais on ne sait pas ce qu'elle réserve". La bonne nouvelle, c'est donc que les actrices sont dans le même cas que nous - elles ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Patience, il faudra attendre un an avant de découvrir la saison 6.