Orange is The New Black saison 6 : Les premières infos sur la nouvelle saison

Après des mois d'attente, la cinquième saison d'Orange is the New Black est disponible sur Netflix et chez VirginRadio.fr, on ne s'est pas fait prier pour enchaîner tous les épisodes. Si vous êtes comme nous, si vous avez enchainé la saison sans vous poser de question et si la mort d'un personnage vous a laissé sans voix (on n'en dira pas plus pour vous éviter tout spoiler) alors notre bilan est fait pour vous. Maintenant que nous avons avalé la saison, il ne nous reste plus qu'à attendre. Et pour patienter, on a regroupé les quelques informations qui ont déjà filtré quant aux prochaines saisons.

D'abord, réjouissez-vous ! La série récompensée aux Emmy Awards a été renouvelée pour une sixième saison, certes, mais il y en aura aussi une septième : "Trois ans de plus !", a déclaré la créatrice du show. "Il nous reste du temps pour faire des choses intéressantes. Dans certaines cultures, 'puisses-tu mener une vie intéressante' est un sort mais je vis pas dans ces fameuses cultures. On va garder la série interessante. Merci Netflix," a t-elle continué. Après ça, elle n'a pas manqué de remercier absolument toutes les équipes de la série. Que le show soit renouvelé, c'est une excellente nouvelle. Mais, qu'est-ce qui nous attend exactement ?

Interrogée quant à l'éventualité d'une fin, Danielle Brooks (Taystee) déclare : "qui sait ? Il faut attendre la saison 7, c'est sûr. Pour être honnête, je ne sais pas si je veux continuer à jouer une détenue. Je ne sais pas parce que je garde beaucoup de choses en moi et je veux les partager avec le monde et il y a des personnages que j'ai envie de faire vivre. Après la saison 7, je pense qu'il sera temps pour moi de m'en aller mais je ne veux pas parler de trop vite". Traduction, rien n'est joué.

Enfin, concernant la fin, Jenji Kohan a confié au New York Times "ne pas avoir pris de décision : "Je me pencherai sur la fin après la saison 7 - même si le show est de ceux qui peuvent continuer parce qu'il y a toujours possibilité d'amener de nouvelles personnes'.

Vous l'aurez compris, concernant l'intrigue, nous ne savons pas grand chose. Par contre, nous avons la certitude que la série aura deux saisons supplémentaires. Et ça, c'est une excellente nouvelle.