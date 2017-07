Orange is The New Black saison 6 : Les détenues séparées dans la prochaine saison ?

La saison 5 d’Orange Is The New Black a été mise en ligne en intégralité le 9 juin dernier sur Netflix, et notre séance de binge-watching qui a suivi a été particulièrement intense. Il faut dire que pour cette cinquième saison, les scénaristes ont fait le choix de faire dérouler l’intrigue sur seulement trois jours, trois jours d’émeute dans la prison de Litchfield particulièrement riches en émotion et toujours ponctués de pertinents flashbacks nous renseignant sur le passé des détenues et des gardiens. Il va maintenant falloir attendre près d’un an pour connaître la suite des péripéties de Piper, Alex, Crazy Eyes, Red, Nicki et les autres, et on a déjà quelques premières infos sur la nouvelle saison d’Orange Is The New Black ! Selon le site internet Inquisitr, les détenues pourraient être séparées en deux groupes durant la saison 6.

Quelques unes des personnages principales pourraient revenir en prison correctionnelle tandis que d’autres seront placées en prison de haute sécurité, on pense notamment à celles qui ont mené l’émeute comme Dayanara, Ruiz ou encore Taystee qui pourrait payer injustement d'avoir été un des principaux visages des revendications. Cette nouvelle pas des plus rassurantes rejoint également celle concernant une des actrices d’Orange Is The New Black qui n’est pas sûre de revenir dans la saison 6… Plus que onze mois à attendre pour les nouveaux épisodes !