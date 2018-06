Orange is The New Black saison 6 : 3 choses à savoir sur la nouvelle saison à venir

ENFIN ! Orange is the New Black fera son grand retour sur Netflix le 27 juillet prochain et pour fêter ça, la plateforme a même offert un trailer explosif. Alors que certains téléspectateurs avaient été déçus de la saison 5, on se souvient que la créatrice du show en personne avait reconnu que le show méritait mieux. Mais parce que les scénaristes vont et viennent, il a fallu s'adapter. La bonne nouvelle c'est qu'à en juger par les premières images, cette nouvelle saison devrait vite faire oublier l'erreur de parcours de l'an passé. Tout de suite, trois choses à savoir.

Sachez que dans cette sixième saison, nous devrions voir non pas une mais deux prisons. Et justement, un nouveau personnage fera son entrée dans le show : Tina Swope (interprétée par Rebecca Knox). Et quand l'actrice évoque son personnage avec Seat42F, elle avoue que Tina est du genre "ouverte au changement". Aussi, elle ajoute qu'elle "sait ce qu'elle veut et elle fera tout ce qu'il faut pour l'obtenir". Voilà qui promet.

Puisqu'on parle du casting, sachez que Piper, Alex, Taystee, Red, Nicky, Gloria, Blanca, Black Cindy, Frieda et Suzanne devraient être de retour (forcément). Pour rappel, la saison précédente se terminait sur l'explosion de la piscine de la prison où se trouvaient justement Piper et toute la bande. Et il y a fort à parier que la prochaine saison nous montrera l'évolution de différents petits groupes.

La saison 6 n'est même pas encore publiée que l'on sait déjà qu'une saison 7 est confirmée .En même temps, Orange is the New Black a fait ses preuves et a conquis un nombre incalculable d'abonnés et de téléspectateurs. Cependant, il faudra se préparer : la saison 7 pourrait bien être la dernière : "Je n'ai pas encore pris de décision finale, mais je me prépare à mettre fin à Orange Is The New Black après la saison 7 - bien que la nature de la série fait qu'on puisse continuer car vous pouvez intégrer de nouveaux personnages", avait déclaré Jenji Kohan (créatrice de la série). Mais vous savez ce qu'on dit : mieux vaut savoir s'arrêter.

Retrouvez Piper et toutes les détenues dans la saison 6 de OITNB, sur Netflix le 27 juillet prochain !