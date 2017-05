Orange is the New Black saison 5 : Une séquence inédite inspirée par Black Mirror dévoilée

Une nouvelle bande-annonce d'Orange is the New Black saison 5 a été dévoilée par Netflix, un mois avant sa sortie. Mais alors qu'il ne reste plus "que" trois semaines avant de découvrir la nouvelle saison, une nouvelle vidéo d'OITNB vient d'être dévoilée. Il s'agit d'une séquence inédite qui a pour but de nous faire patienter avant la sortie de la nouvelle saison. Dans cette séquence, comme vous allez pouvoir le voir ci-dessous, Taystee fait un rêve où elle retrouve un personnage disparu et qu'on adore d'Orange is the New Black !

Poussey et Taystee réunies dans une vidéo, eh oui il ne pouvait s'agir que d'un rêve ! Mais cette séquence est surtout un clin d’œil à la série Black Mirror. Les fans de cette dernière auront reconnu la référence à San Junipero, l'un des épisodes les plus acclamés de la troisième saison de Black Mirror. Ambiance du bar, costume et l'irrésistible tube Heaven's is a place on earth (qui rythme l'épisode de Black Mirror) sont tous de la partie ! On ne spoilera pas l'épisode San Junipero mais si vous ne l'avez pas encore vu, il est temps de le rattraper sans plus attendre sur Netflix en attendant la sortie de la saison 5 de Orange is the New Black le 9 juin prochain.