Orange is The New Black saison 5 : Une demande en mariage dans l'épisode 12 (recap)

Après un épisode en demi-teinte, et moyennement intéressant, les scénaristes d'Orange Is The New Black ont redoublé d'effort avec l'avant-dernier épisode de la saison 5. Tattoo You commence très fort alors que l'on découvre que c'est bel et bien Maria qui a libéré les gardes dans l'espoir de pouvoir voir sa propre fille. Mais par cette simple décision, la jeune femme a mis en péril toutes les autres détenues car lorsque la direction du MCC et les représentants du gouverneur découvrent que les surveillants pénitentiaires n'ont pas été délivré par Taystee aux termes de négociations, la décision d'envoyer un commando pour mettre fin à la mutinerie est prise.

Le flashback de cet avant-dernier épisode est consacré à deux détenues souvent au centre de la série mais qui ont été plus en retrait pendant cette saison 5 d'OITNB : Piper et Alex. Des flashbacks qui nous permettent de découvrir que Piper avait tatoué un poisson sur sa nuque, en l'honneur d'Alex. Quelques années plus tard, lorsqu'elle se retrouve dans un salon de tatouage avec Larry, elle se remet alors à penser à son ex. Des flashbacks qui nous permettent de nous rendre compte que Piper et Alex n'ont jamais vraiment cessé de s'aimer au fil des années. Pendant cette saison 5, les deux femmes avaient décidé de la jouer profil bas mais aussi de la jouer petit couple posé. Pas étonnant alors qu'au terme d'une déclaration émouvante Piper finisse par demander sa main à Alex qui accepte !

Cet épisode permet également à Lorna et Nicky de se réconcilier alors que cette dernière découvre que celle qu'elle aime est effectivement enceinte. Elle décide alors de contacter Vinnie, le mari de Lorna, pour lui confirmer que son épouse est bien enceinte. Dans l'épisode précédent Boo a découvert que son amante Linda n'est pas une détenue mais une cadre du MCC. Une découverte qu'elle compte bien mettre à profit, malgré toutes les excuses de Linda, Boo la menace de tout dévoiler si elle ne lui fait pas un virement de 5000 dollars ! L'épisode atteint un joli pic émotionnel lorsque l'ex surveillant Bayley décidé de rendre visite au père de Poussey pour lui expliquer qu'il est responsable de la mort de sa fille. Mais celui-ci explique ne pouvoir ni l'absoudre, ni le battre pour cette bavure, il devra vivre avec pour le reste de sa vie. L'épisode se conclut sur Taystee découvrant que les gardes ne sont plus là alors que l'unité d'intervention commence à investir Litchfield.