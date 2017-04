Alors que la saison 4 d’Orange Is The New Black s’est achevée sur la mort tragique d’un des personnages principaux et sur un cliffhanger insoutenable, la suite arrive dès le 9 juin prochain sur Netflix et s’annonce tout aussi intense. Si on en croit le dernier trailer de la saison 5 d’Orange Is The New Black, un coup de feu va partir dès le premier épisode, mais on ne sait malheureusement pas à l’encontre de qui (ou quoi) il a été tiré. Quelles folles péripéties les prisonnières de Lichtfield vont-elles encore vivre ? Le retour d’un personnage majeur au sein de la prison risque de ne pas arranger les choses, surtout pour Piper. Si vous ne voulez pas savoir de qui il s’agit, vous feriez mieux de passer votre chemin tout de suite (on vous aura prévenus !)

Roulement de tambours… Stella Carlin (Ruby Rose) reviendra dans Orange Is The New Black pour la prochaine saison ! Souvenez-vous, on avait vu le personnage dans la saison 3 où elle avait eu une brève romance avec Piper avant que Stella ne la trahisse, et que Piper ne se venge en la faisant envoyer en prison de haute sécurité. C’est l’Inquisitr qui révèle l’info et le site précise que « la détenue devrait revenir en force et avoir un rôle plus important que dans la saison 3 ». Va-t-elle faire payer Piper pour ses mois (?) en PHS ? Comment sera-t-elle réintroduite dans l’intrigue ? Réponse dans quelques mois, la diffusion de la saison 5 d’Orange Is The New Black arrive et en voici les premières rumeurs !