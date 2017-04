Le tournage de la saison 5 d’Orange Is The New Black est officiellement terminé et la série dévoilera l’intégralité de sa saison 5 sur Netflix le 9 juin prochain. Vous la voyez déjà venir la séance de binge watching ? Le dernier épisode de la saison 4 nous avait laissé sur un cliffhanger énorme, souvenez-vous, après la mort tragique de Poussey (on ne s’en remet toujours pas personnellement) durant une émeute, Dayanara se retrouve en possession d’un pistolet prête à tirer sur quiconque se mettra en travers son chemin, un des gardiens à genoux devant elle. Dans un nouveau trailer sous haute tension dévoilé à l’instant, on reprend l’intrigue là où elle s’était arrêtée… On regarde !

Daya appuiera-t-elle sur la gâchette ? La gentille et tout récemment maman verra-t-elle sa peine allongée pour avoir tué/blessé un des gardiens de Litchfield ? Le coup de feu qu’on entend à la fin de la vidéo a-t-il été tiré par ou contre elle ? Finalement, ce trailer poserait presque plus de questions qu’il ne résout d’interrogations… Seule une chose est sûre, si on en croit la scène entre Piper et Alex, la série n’a en rien perdu de son humour cynique et décapant ! Rendez-vous le 9 juin sur Netflix pour la mise en ligne de la saison 5 d’Orange Is The New Black dont on a fait le point sur les premières rumeurs.