Alors que tout le monde attend la cinquième saison d'Orange is The New Black, un groupe de hackers a mis en ligne les 10 premiers épisodes de la saison inédite sur le site The Pirate Bay. Cela voudrait-il dire que la plateforme avancera sa date de sortie ? C'est ce qui se murmure maintenant dans la presse américaine. Toujours est-il que s'ils le souhaitent, les internautes peuvent regarder les 10 premiers épisodes de la saison 5 (ces derniers seraient d'ailleurs "très regardables même s'ils sont seulement en 720x480" - comme le précisent les commentaires).

Du côté de chez Netflix, on est au courant de ce qui se trame et, évidemment, on tente de répondre à cette attaque : "La sécurité d'un sous-traitant utilisé par plusieurs studios de production a été mise en danger, les autorités compétentes sont à la manœuvre", explique la plateforme dans un communiqué. Normalement, la série aurait dû sortir le 09 juin. Pour contrer les hackers,Netflix n'aurait pas d'autre choix que de sortir la saison plus tôt que prévu (mais notez qu'aucune décision n'a encore été prise). Les hackers, eux, souhaitaient obtenir une rançon afin d'éviter tout problème de ce genre : "Netflix a manifestement reçu notre message, vu qu'ils ont fait des déclarations publiques à ce sujet et ont été les premiers à télécharger un exemplaire de leur propre oeuvre (salut, 69.53.235.76 ! ) - ils continuent pourtant de rester sourds à nos demandes. Cette information à l'esprit (et le fait que ce n'est pas drôle de laisser les gens miroiter), nous avons décidé de diffuser les épisodes de OITNB, après de longues discussions au bureau, où il y avait de l'alcool. Néanmoins, nous étions tellement en avance quand nous nous sommes procuré ces épisodes que la post-production n'en était même pas aux épisodes 11 à 13. Peut-être que Netflix envisagera de dévoiler la saison plus tôt maintenant qu'on a craché le morceau ? ", exposent t-ils dans un communiqué.

Mais le plus beau, c'est que ce n'est pas terminé. The dark overlord dit posséder des fichiers venants d'autres chaînes comme la FOX ou ABC. : "Qui sera le prochain sur la liste ? Fox, IFC, Nat Geo, et ABC. Oh, on va tellement bien s'amuser. On ne joue plus". Affaire à suivre, donc.