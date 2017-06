"Tout vient à point à qui sait attendre" et particulièrement pour les fans de Orange is The New Black qui comptent désormais les heures avant la mise en ligne des nouveaux épisodes de leur série préférée. Le rendez-vous est pris pour demain, vendredi 9 juin et forte d'une promotion intense des actrices principales, l'intrigue est précédée d'un buzz incroyable. Il faut dire qu'entre la bande-annonce de la saison 5 de OITNB et les différents spoilers qui ont été dévoilés - une temporalité étalée sur trois jours, une apparition de Nabilla (oui, oui) et une tension à couper au couteau - Netflix a bien su mener sa barque en matière de teasing. Mais la saison 4 est loin et avant l'arrivée des nouveaux épisodes, une petit piqûre de rappel sur la situation de Piper, Alex, Sophia, Red et les autres s'impose.

Piper et Alex pourront-elles enfin être heureuses ?

Les deux amoureuses ont décidé de se redonner une chance et, déterminée, à vivre cette relation sainement, Piper s'est promis de rester loin des problèmes. Mais avec le meurtre de Haydin, homme de main de l'ancien dealer d'Alex et Holly (Lori Petty) envoyée en psychiatrie, il semblerait que que ce soient les problèmes qui ne veuillent pas se détacher de l'héroïne !

Dans le final de la saison 4 d'OITNB, Daya s'emparait du pistolet chargé de Humphrey, l'un des gardes, et, encouragée par ses compagnes de cellule, s'apprêtait à lui tirer dessus. Ce cliffhanger trouvera sa résolution dans les premières minutes du season premiere et, quoiqu'en soit son issue, entraînera des conséquences lourdes pour la jeune prisonnière.

Red est prête à tout pour aider Nicky !

La dernière fois que l'on a vu Red, elle s'était jurée d'aider coûte que coûte Nicky - sa "fille - à arrêter la drogue et pendant que les autres se concentrent sur le sort de Humphrey, elle a le champ libre pour arriver à ses fins.

Sophia enfin de retour parmi les autres prisonnières

Après avoir passé la majorité de la saison 4 en isolation, Sophia revient parmi la population carcérale...juste avant que la révolution n'éclate !

Taystee bien décidée à venger la mort de Poussey

Outrée par le discours de Caputo qui semble avoir la mémoire courte concernant la mort de Poussey, Taystee est déterminée plus que jamais à obtenir justice pour son amie.