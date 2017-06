Il y a quelques mois, la sériesphère apprenait que Nabilla ferait un passage dans Orange is the New Black. La saison 5 est sur le point d'être dévoilée sur Netflix mais pour faire monter la pression d'un cran, la plateforme a dévoilé un premier extrait (ou presque) - et pas n'importe lequel ! Vous vouliez voir le caméo de Nabilla dans la série ? N'en dites pas plus, le voilà. Alors qu'on imaginait qu'elle apparaitrait dans la série même, il se trouve que Nabilla se contente de jouer dans un extrait destiné à promouvoir la saison 5. Clairement, on ne va pas se plaindre, c'est déjà bien !

LES MEUFS D'#OITNB ME PRENNENT LA TÊTE !! Trop contente d'avoir tourné tout ça avec les actrices de la série @NetflixFR ???????????????????? #OITNBxNabilla pic.twitter.com/me3vXJra1Y — Nabilla Benattia (@Nabilla) 8 juin 2017

Parce qu'elle joue son propre rôle, tout est fait pour que les fans français saisissent les références. Evidemment, on vous parle des nombreuses remarques sur ses cheveux, faisant écho à son cultissime "non mais allô, quoi". Nabilla ne s'est pas arrêtée là puisque Taystee, Black Cindy et Crazy Eyes n'hésitent pas à évoquer ses propres démêlés avec la justice (et pour ça, on salue la star). Elle n'apparaîtra pas dans les 13 épisodes qui composent la saison 5 mais après cet extrait, on n'a qu'une envie : retrouver la série. Et avant son retour, voici un petit récap' de la saison 4 pour être au point.