Orange is The New Black saison 5 : Litchfield a un incroyable talent dans l'épisode 4 (recap) 

Ce début de saison 5 d'Orange Is The New Black annonce une saison qui met au centre des questions politiques, tout en se souvenant qu'elle est une dramédie, et qu'à ce titre elle devrait faire rire le spectateur. Avec un épisode 4 intitulée Litchfield Got Talent, on pouvait donc s'attendre à une parodie de concours télévisé et on a pas été déçu à ce titre ! S'il y a déception dans cet épisode c'est celle ressentie par Daya, lorsque les détenues découvrent que c'est Gloria qui est en fait en possession du fameux pistolet. Si la motivation de la chef des cuisines est claire ( protéger coûte que coûte Daya), cette dernière ne l'entend pas de la même façon. C'est finalement nos deux accro à la meth, Leanne et Angie qui s'emparent du flingue et décident d'imposer aux surveillants de la prison un concours de talent !

Les flashbacks du jour sont consacrés à Alison, détenue afro-américaine que l'on a découvert en saison 4 d'OITNB et qui a d'abord été rejetée par son groupe ethnique car elle est musulmane et porte le voile. Dans cet épisode on apprend beaucoup de chose sur elle puisqu'elle révèle à ses camarades qu'elle est mère mais surtout, on apprend qu'elle composait une famille polygame. Dans ses flashbacks, on la voit convaincre son propre mari de prendre une seconde femme. Mais Alison finit par être jalouse de cette nouvelle épouse, surtout quand celle ci commence à prendre des décisions ayant un impact sur la vie de sa fille. En revanche, on ne sait toujours pas pour quelle raison notre détenue est en prison.

Litchfield a du talent, et c'est à mourir de rire ! En imposant à chaque surveillant de montrer leur talent (chanson, humour, etc..), Angie et Leanne font la joie de toutes les détenues. Le point d'orgue de ce concours étant le moment où Orange Is The New Black se transforme, pendant quelques minutes, en show digne de Magic Mike avec un strip tease du surveillant Stratmant qui n'a alors rien à envier à Channing Tatum ! Mais il n'y a pas que de la comédie dans cet épisode alors que les détenues découvrent que Piscatella (surveillant brutal coincé à l'extérieur de la prison) a été changé de prison après la mort d'un détenu. Judy King est quant à elle prise en otage par les suprématistes blanches qui l'ont attachée à une planche en bois, qui ressemble à un crucifix. Une image immortalisée par un hélicoptère d'une télévision qui filme la scène ! La suite au prochain épisode...