Après un premier épisode de la saison 5, qui reprenait l'action d'Orange Is The New Black exactement là où se terminait la saison 4, l'épisode Baiser, Epouser, Tuer ne réduit pas la tension. Mieux organisées que ce que les surveillants pénitentiaires avaient présagé, les détenues se réunissent très vite pour une assemblée extra-ordinaire dirigée par une Maria plus remontée que jamais. Les détenues ont pris en otage l'ensemble du personnel de la prison, des gardes à Caputo en passant par le grand chef du MCC (la compagnie privée à laquelle appartient la prison de Lietchfield). Les détenues renversent la situation en leur faisant subir les mêmes fouilles humiliantes auxquelles étaient soumises.

Cet épisode marque le retour des flashbacks qui rythment si souvent les épisodes d'Orange Is The New Black. C'est le passé jusqu'ici inconnu de Freida que l'on découvre. L'amie de Red est connue pour son attitude de grand-mère "badass", un tempérament qu'elle avait déjà étant jeune lorsqu'elle était scout. De la même façon que le père de la petite fille s'était construit un bunker pendant la crise des missiles à Cuba, cet épisode nous permet de découvrir que Frieda elle même s'est aménagée une pièce secrète à l'intérieur de la prison où elle stock nourritures et objets en tout genre.

L'épisode 1 d'Orange Is The New Black explorait le thème de la viralité avec l’enregistrement d'un message dénonciateur de Taystee dans l'esprit Black Live Matters. Avec ce deuxième épisode, les scénaristes font preuve d'un beau sens de l'observation en choisissant de montrer que ce qui est finalement devenu viral n'est qu'un détail de la vidéo. Sur celle ci on peut voir Black Cindy boire un latte et les internautes ont donc décidé de sous titrer cette image "Black Latte Matters", qui devient alors un meme. Cet intérêt pour de micro détails au potentiel comique dont internet est devenu la caisse de résonance, préférant toujours un angle LOL même pour des sujet sérieux, est parfaitement illustré ici. C'est l'un des moments les plus intéressants et les plus réussis de cet épisode, du reste assez sombre entre l'humiliation des surveillants, et la dégradation de l'état de santé du surveillant Humphrey.