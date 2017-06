Si dans l'épisode précédent, Baiser, Marier, Tuer, les détenues d'Orange Is The New Black s'organisaient dans une prison qu'elles dirigent désormais, l'épisode 3 de la saison 5 les montre affirmer clairement leurs revendications. Leur mutinerie a en effet pour but de changer les choses t c'est le groupe de Taystee, Black Cindy et Watson qui se chargent d'établir les priorités. Depuis que les médias sont au courant de la mutinerie, Lietchfield est plus que jamais sous surveillance alors que la présence de la célèbre chef Judy King parmi les prisonnières est connue de tous. Celle ci devient d'ailleurs une monnaie d'échange, d'abord capturée par Angie et Leanne puis par les suprématistes blanches.

Les flashbacks de cet épisode sont consacrés à Linda, cadre du MCC et petite amie de Caputo pendant la saison 4, qui est restée enfermée à Lietchfield. Celle-ci se fait passer pour une détenue depuis le début de cette nouvelle saison grâce à Piper et Alex qui ont eu pitié d'elle. Si Linda parvient à se fondre plus ou moins bien l'univers carcéral, les flashbacks sur son passé d'étudiante nous permettent de la voir comme on la percevait dans la précédente saison : une égoïste un brin arriviste ! Membre d'une sororité dans les années 90, la jeune fille va oublier une de ses amies ivre dans la neige et cette dernière finira par littéralement mourir de froid. Linda ne tarde pas alors à reprendre le lead sur la sororité après avoir versé quelques larmes cyniques. Dans la prison, elle choisit d'être protégée par des personnalités qu'elle perçoit plus influente que Piper et Alex.

Pissters, épisode 3 d'OINTB saison 5, est un épisode crucial parce qu'il pose des questions importantes : maintenant que les détenues sont à la tête de la prison : que peuvent-elles faire ? Quelles sont leurs marges de manœuvre pour agir ? Quelles vont être leurs revendications ? Et c'est là que surviennent les premières désillusions, en particulier pour Taystee. La jeune femme souhaite que l'ancien surveillant Bayley, responsable de la mort de Poussey, soit arrêté au plus vite. Malheureusement pour elle, ce n'est clairement pas la priorité de toutes les détenues. Ces dernières placent tout de même en priorité des choses aussi importantes que la remise en place d'un programme d'éducation en prison, l'accès au système de santé et une amnistie pour toutes les détenues qui ont pris part à la mutinerie.

Showrunner et scénaristes d'Orange Is The New Black prouvent avec cet épisode que la mort de Poussey en fin de saison 4 n'était pas qu'un simple ressort scénaristique. Il s'agit d'un moment pivot pour la série qui devrait se servir de cet événement pour explorer des thématiques plus politiques que jamais. On est désormais bien loin des intrigues centrées sur une Piper de plus en plus détestable. Paradoxalement, la série parvient à retrouver également un excellent niveau comique avec des sujets très sérieux alors qu'elle avait beaucoup perdu de son côté comédie lors des dernières saisons. Après trois épisodes, on peut donc se rassurer, cette saison 5 s'annonce très prometteuse !