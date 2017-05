Le compte à rebours est lancé, il ne reste plus qu’un petit mois avant la diffusion de la saison 5 d’Orange Is The New Black sur Netflix. Souvenez-vous le dernier season finale s’était achevé sur une note tragique, suite à l’émeute dans Litchfield qui avait entrainé la mort de Poussey. Comme on a pu le voir dans le dernier trailer sous haute tension de la saison 5 d’Orange Is The New Black, Dayanara est également dans une position délicate, pistolet à la main prête à tirer sur un des gardiens de la prison sous la pression de ses co-détenues. Va-t-elle appuyer sur la détente et risquer de voir sa peine rallongée ? Une nouvelle bande annonce vient tout juste d’être mise en ligne et cette fois-ci c’est une vue d’ensemble sur les épisodes à venir qui s’offre à nous. Résistance et union sont les maitres mots de la vidéo à découvrir ci-dessous !

Après la mort de Poussey, les prisonnières demandent justice et réclament de meilleures conditions de détention. Pour arriver à leurs fins, elles semblent organiser une mutinerie générale qui se tiendra apparemment sur trois jours si on en croit les révélations de Danielle Brooks (Taystee) sur l’intrigue de la saison 5 d’Orange Is The New Black. Pour une fois, les détenues vont unir leur force (va-t-on vers la fin de la guerre des clans ?) et vont tout mettre en oeuvre pour faire valoir leurs droits. Y arriveront-elles ? Rendez-vous le 9 juin prochain sur Netflix pour découvrir l’intégralité de la saison 5 d’Orange Is The New Black !