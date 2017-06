Une fois n'est pas coutume, la saison 5 d'Orange is The New Black nous montre combien elle aime prendre son temps. Si l'épisode 8 a vu Daya se rendre à la police, ce neuvième chapitre intitulé The Tightening ne se concentre pas sur les conséquences de cette décision, mais plutôt sur la présence d'un intrus à Litchfield. Sans réellement le réaliser - elle était sous l'effet d'une drogue qu'elle a pris par inadvertance - Red a attiré Piscatella dans la prison. Profitant de l'occasion et plus décidé que jamais à remettre les choses en ordre, le personnage joué par Brad William Henke s'en prend aux prisonnières une par une avant de les confiner, bâillonnées et attachées dans les sous-sols de la prison. Veillant au grain, Red les trouve et se décide à affronter physiquement le gardien.

Piscatella s'en prend à toutes les prisonnières !

Le flashback de The Tightening se concentre sur la jeunesse de Red en Russie. Jeune fille timide mais déterminée, elle se retrouve embarquée malgré elle dans un trafic illégal d'importation de vêtements américains dans un pays où règne l'autoristarisme. Voyant ses amis "disparaître" les uns après les autres, Red décide alors d'épouser un homme qu'elle n'aime pas pour échapper au gouvernement et émigrer aux Etats-Unis se faisant passer pour un couple juif. C'est donc armée de ce même sens de la détermination que la prisonnière préfère écouter son instinct quant à la présence de Piscatella dans la prison et cette même notion de sacrifice qu'elle se lance seule dans un combat physique contre le gardien.

The Tightning est un épisode réussi pour sa capacité à savamment distiller sa tension. L'obsession de Red pour Piscatella était jusque-là purement induite par les effets de la drogue et partant de ce postulat, on s'interroge constamment sur la véracité des différentes disparitions... La révélation finale arrive comme une surprise et on ne peut qu'imaginer les conséquences de ce combat a priori déséquilibré entre Red, femme d'un certain âge, et le colossal gardien de prison. Les "écarts" comiques sont en outre plutôt réussis : on retiendra la scène entre Caputo et ses deux ex - toute aussi névrosée l'une que l'autre - particulièrement jouissive.