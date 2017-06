Alors que le gouvernement décide d'envoyer Figueroa (Alysia Reiner) l'ancienne directrice de Litchfield pour mener les négociations avec Taystee, Daya réalise que toute sa vie, sa mère a été une mauvaise influence pour elle. Bien décidée à rectifier le tir, elle informe la mère de Pornstache (Pablo Schreiber), qui fait lui aussi une apparition, que sa petite fille est bien vivante et qu'elle doit la récupérer auprès des services sociaux afin qu'elle puisse avoir une chance d'avoir une belle vie. Après de nombreuses tergiversations entre les prisonnières qui se demandent si elles doivent vraiment se sacrifier par solidarité pour Daya, la jeune femme leur apporte la réponse en se rendant aux autorités pour avoir tiré sur Humphrey.

Le retour de Figueroa à Litchfield !

Avec grande cohérence, le flashback de Tied to the Tracks se concentre sur Daya. Adolescente timide et peu sûr d'elle, elle souffre du manque de jugement de sa mère qui ne lui assène que des mauvais conseils. Dans ce retour en arrière, Aleida persuade sa fille que Paolo, son ami de toujours en pince pour elle. Malgré ses doutes et la connaissance que sa meilleure amie Claire est également amoureuse de lui, la jeune Daya écoute sa mère et se décide à l'embrasser. Bien mal lui en pris, puisque Paolo ne la voit que comme une amie et Claire, désormais comme une traîtresse.

Cette saison 5 d'Orange is The New Black ne semble réussir que ses chapitres pairs ! Si l'épisode 7 rendait un hommage émouvant à Poussey, il n'était malheureusement pas parvenu à nous passionner. Et alors que l'on se demandait si cette temporalité ramassée n'était finalement pas une fausse bonne idée, Tied to the Tracks vient redresser la barre ! Entre les négociations à couteaux tirés entre Taystee et Figueroa, la prise de conscience de Daya et le harcèlement de Pennsatucky, ce nouveau chapitre ne nous laisse pas une minute de répit. Pour notre grand plus grand plaisir, devrait-on ajouter.