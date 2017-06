Si l'épisode 5 de la saison 5 d'Orange is The New Black a vu la libération d'une prisonnière, ce nouveau chapitre savoureusement intitulé Flaming Hot Cheetos, Literally (que l'on peut plus ou moins traduire par "des chips si épicés qu'ils prennent feu, littéralement") n'a pas suivi la tendance et a conservé toutes les détenues. Des détenues réunies autour d'un procès mené tambour battant par Big Boo, les White Suprematists, Angie et Leanne qui "jugent" Pensatucky pour sa participation à l'évasion de Coates, le gardien, et conséquemment la blessure de Leanne. Pendant ce temps, fatiguée d'être mise sur la touche, Piper se laisse aller à ses instincts de "défenseur de l'humanité" et se rallie à Taystee, Black Cindy et Watson alors qu'elles réalisent que la livraison de vivres du gouvernement n'avait pour seul but que de les amadouer afin qu'elles relâchent les otages.

Une Taystee toute jeune !

Le flashback de Flaming Hot Cheetos, Literally (l'un des meilleurs titres d'épisode de la série, pourrait-on ajouter) se concentre sur Taystee et la rencontre avec sa mère biologique - mariée et maman d'une autre petite fille - alors qu'elle a 18 ans. Une prise de contact inouïe pour la jeune fille qui se voit déjà habiter avec sa nouvelle famille, elle qui a grandi dans un foyer. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme elle les avait prévues et la toute jeune adulte se retrouve à nouveau seule et sans domicile fixe de surcroît. On la revoit alors quelques années plus tard, à son arrivée à Litchfield, et assistons au coup de foudre amical entre elle et Poussey.

Si Sing It, White Effie confinait à l'ennui, Flaming Hot Cheetos, Literally redonne un peu de couleur à la série de Netflix. Chapitre dynamique regorgeant de scènes comiques - on aime tout particulièrement les nombreuses allusions à Sauvés par le Gong lors du procès surréaliste de Pensatucky - ce sixième épisode nous permet, en outre, de revoir Poussey (Samira Wiley) dans une scène extrêmement touchante avec Taystee. Le "réveil" de Piper nous fait également espérer quelques échanges savoureux entre l'héroïne et Alex qui ont juré, en tout début de saison, de rester à l'écart de tous problèmes.