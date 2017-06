Après un quatrième épisode musical où Litchfield nous montrait qu'elle avait du talent, Orange is The New Black se focalise de nouveau sur les revendications qui fomentent depuis quelques chapitres. Mais alors que les White Suprematistes ont fait de Judy King leur esclave, Taystee, Black Cindy et Watson décident d'utiliser la nouvelle attention des médias - tous dépêchés sur place après que la photo de la célèbre chef sur une croix est devenue virale - pour enfin faire entendre leur voix. Au moment où la "star" se décide enfin à parler au nom de toutes, c'est Tasytee qui prend la parole et se lance dans un plaidoyer émouvant sur les conditions horribles de leur incarcération et surtout la mort injuste et inutile de Poussey. Dans un ultime élan de raison, elle libère enfin Judy King.

Taystee, reine des revendications !

Le retour en arrière de Sing It, White Effie se concentre sur Janae Watson et ses années lycée. Alors, brillante élève mais dans une école située dans des quartiers défavorisés, elle réalise lors d'une sortie scolaire dans un autre établissement ce que les autres possèdent et qui lui manque terriblement : le privilège. Le privilège d'être riche, d'être blanc et d'être "bien née". C'est alors qu'elle se rend compte de l'injustice contre laquelle elle va devoir se battre toute sa vie. Un combat qu'elle relève plus que jamais dans ce cinquième épisode de la saison 5 de Orange is The New Black alors qu'elle réalise que Judy King, symbole même de ce privilège racial, ne pourra jamais dignement les représenter, simplement par manque d'expérience.

Sing It, White Effie montre les premiers essoufflements scénaristiques de cette temporalité condensée. Pour autant, ses toutes dernières minutes, portées dignement par l'éloquence du discours de Tasytee, rattrape l'ennui qui appesantit considérablement l'épisode. Un discours honnête confinant à la confession, magnifiquement interprété par Danielle Brooks, qui se préparait depuis le début de cette cinquième saison. En outre, la libération inattendue de Judy King associée à cette déclaration devraient avoir des conséquences que l'on a hâte de connaître !