Si l'épisode 12 de la saison 5 d'Orange is The Black a vu la demande en mariage de deux prisonnières, Storm-y Weather, le season final, est monté d'un niveau côté émotions. Suite au refus de Taystee de venir à bout des négociations - et à l'évasion des otages grâce à l'aide de Maria - les forces de l'ordre prennent d'assaut Litchfield. Et après trois jours de siège, toutes les prisonnières ne réagissent pas de la même manière. Si certaines, comme les White Suprematists, veulent se battre jusqu'au dernier moment, d'autres sont simplement prêtes à se rendre afin d'en terminer avec ce calvaire. Un calvaire qui n'est pourtant pas terminé. Parquées dans des bus et volontairement séparées, elles ignorent le sort que va leur réserver le gouvernement suite aux nombreux méfaits commis lors du soulèvement. Reste dix intrépides - Piper, Alex, Nicky, Red, Blanca, Taystee, Black Cindy, Suzanne, Gloria et Frieda - cachées dans la piscine de la prison qui veulent se rendre aux autorités dans la dignité...

Mais que fait Taystee ?

Une dignité particulièrement émouvante et joliment interprétée par les dix actrices qui nous offre un huis-clos intéressant parce que confinant à la rédemption. Taystee réalise que sa lutte pour obtenir justice pour Poussey avait d'autres motifs ultérieurs. Red arrive à pardonner à Piscatella - qui décédera quelques minutes plus tard sous les coups de feu du raid. Suzanne retrouve son innocence et sa folie. Alex et Piper se comprennent enfin et trouvent une sérénité certaine dans leur couple. En outre, le montage final sur la musique de The Cinematic Orchestra et leur superbe To Build a Home est un parfait hommage à l'obstination de ces dix personnages.

Pour son final, la saison 5 d'Orange is The New Black a joué adroitement la carte de l'action et jusqu'à la dernière seconde. En outre, elle a su habilement se focaliser sur chacune des protagonistes en ouvrant grand le chapitre des questions : que va faire Pennsatucky maintenant qu'elle s'est évadée ? Que va-t-il advenir de Flaritza qui sont à présent séparées ? Et alors que l'épisode se ferme sur le raid faisant exploser la porte de la piscine : quel avenir pour les dix téméraires ? Enfin - et de manière bien plus inquiétante - comment les scénaristes vont pouvoir continuer à placer l'action de la série à Litchfield après les nombreux bouleversements de cette cinquième saison ?