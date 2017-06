Orange is The New Black saison 5 : Episode 11, les négociations progressent (recap) 

Après un épisode 10 particulièrement éprouvant où Piscatella avait capturé plusieurs détenues de la prison pour qu'elles soient témoin de sa séance de torture sur Red, la pression semble redescendre d'un cran avec Breaking the Fiberboard Ceiling, antépénultième épisode d'Orange Is The New Black saison 5. Frieda et les autres ligotent le garde dans le bunker secret mais elles vont également devoir faire de même avec Red qui rêve de se venger de celui-ci. Gina ayant pu filmer l'agression de Piscatella sur Alex, leak la vidéo en ligne en espérant alerter le public !

L'épisode 11 d'Orange Is The New Black saison 5 est assez riche en événements mais c'est aussi paradoxalement l'un des moins intéressants. On arrive vers la fin de la saison, et l'impression que les scénaristes commencent à étirer la mutinerie se fait ressentir. Pas de flashback au programme pour aérer l'ensemble. Parmi les éléments à retenir de cet épisode, citons la ténacité de Taystee face à Figueroa avec qui elle négocie pendant 12 heures pour améliorer les conditions de vie des détenues de Lietchfield. Crazy Eyes va quant à elle entrer dans une crise psychotique, mais Lorna qui joue toujours les responsables du dispensaire, refuse de dire à Black Cindy quels médicaments Suzanne doit prendre. L'italo-américaine se soumet enfin à un test de grossesse et découvre qu'elle est belle et bien enceinte et qu'elle n'est donc pas aussi folle que tout ce que les autres semblent dire.

Pendant l'épisode 11, Gloria cherche également par tous les moyens à relâcher les gardes otages afin de pouvoir voir son fils hospitalisé. Si la mère de famille réussit à exfiltrer chacun des gardes pendant que les Ouija et ses comparses sniffent de la drogue, alors qu'elle s'apprête à filer avec Luschek, elle découvre son plan ruiné puisqu'un trou est apparu dans la clôture et tous les gardes ont disparu. Une coïncidence assez étrange alors qu'on a pu voir Gloria partager à Maria son plan quelque temps plus tôt. Cette dernière aurait-elle trahie son amie pour pouvoir s'échapper ? Réponse au prochain épisode...