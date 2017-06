Alors que l'épisode 9 de la saison 5 d'Orange is The New Black voyait la présence d'un intrus dans les murs de Litchfield, The Reverse Midas Touch le chapitre suivant, se concentre sur les conséquences de cette présence indésirable. L'individu n'est autre que Piscatella qui se transforme, ici, en véritable psychopathe, faisant de Red sa victime de prédilection. Ainsi, sous les yeux effarés de Nicky, Piper, Alex, Big Boo et Blanca, le gardien de prison commence à couper au couteau les cheveux de la prisonnière pour la laisser presque chauve, avant de vouloir déchirer ses vêtements. Fou de rage et ivre de pouvoir, il s'en prend également à Alex qui, libérée de ses liens, a commencé à l'attaquer. Il faudra l'intervention de Gina, Yoga Jones, Anita, Frieda et Norma, réfugiées dans le sous-sol "secret" de la prison pour venir à bout du fou.

Red va-t-elle survivre aux sévices de Piscatella ?

Sans grande surprise, le flashback de The Reverse Midas Touch se focalise sur Piscatella. Jeune gardien de prison, le personnage joué par Brad William Henke s'amourache d'un prisonnier intelligent et sensible : Wes Driscoll (Charlie Barnett vu dans Chicago Fire et Secrets and Lies). Mais ce rapprochement n'est pas du goût de tous et particulièrement des autres prisonniers qui vont s'en prendre violemment au jeune homme. Assoiffé de vengeance, Piscatella va menotter l'un des responsables de la rixe sous une douche brûlante et le laisser ainsi jusqu'à ce qu'il décède. Suite à cette bavure, comme découvert par Red dans son dossier, il sera transféré à Litchfield.

The Reverse Midas Touch passe la vitesse supérieure et fait de Piscatella un bourreau sans pitié, s'en prenant à des prisonnières attachée. Et si l'on comprend les origines de cette haine grâce au flashback et aux brimades à répétition de Red, le passage de "gardien" à "psychopathe" est plutôt difficile à avaler. Orange is The New Black reste une fiction - extrêmement bien faite - mais cette décision scénaristique est bien trop tirée par les cheveux pour véritablement y adhérer. En outre, à moins que Piscatella ne meurt - ce qui reste une option viable - on imagine mal comment il pourrait se sortir, en toute impunité, de cette situation.