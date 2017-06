Orange is The New Black saison 5 de retour avec un premier épisode explosif (recap)

La saison 5 d'Orange Is The New Black est disponible depuis 9h ce matin sur Netflix France. Les treize épisodes ont été balancés en simultané comme pour toute série produite par la plateforme de streaming. Les fans avaient rarement été aussi pressé de retrouver Piper, Taystee, Alex, Sophia, Red et les autres. La dernière saison d'OITNB s'était terminée sur un cliffhanger haletant alors que la douce Dayanera s'était emparée d'un pistolet et visait un des surveillants pénitentiaire tandis que la révolte grondait dans la prison après la mort de Poussey, tuée par un surveillant pénitentiaire. On vous a d'ailleurs préparé un récapitulatif du final d'Orange Is The New Black saison 4 pour que vous vous y retrouviez. De cette nouvelle saison on pouvait deviner quelle serait particulièrement sous tension puisque les showrunners avaient annoncés que l'intrigue tiendrait sur seulement trois jours ! Le premier épisode, en français Jamais Là Au Bon Moment, était donc à l'avenant.

Ce premier épisode met en place le cadre d'une mutinerie dont on peut imaginer qu'elle se terminera en toute fin de saison. Ce qui explique que cette saison 5 ne tienne que sur trois jours car comme le rappelle Caputo aux détenues, qui lui font enregistrer un message pour dénoncer la mort de Poussey, "les mutineries ne finissent jamais bien pour celles qui les commettent". Si pour Taystee le plus important reste de révéler à l'opinion publique dans quelle condition son amie a perdu la vie, Daya rencontre rapidement des difficultés pour assumer son nouveau statut de chef. De leur côté, Alex et Piper choisissent de la jouer profil bas alors que la prison toute entière est en effervescence, entre les détenues grisées par leur semi liberté et les surveillants devenus leurs prisonniers.

Ce premier épisode est largement rythmé par le bruit assourdissant de l'alarme de la prison mais finalement plutôt que de multiplier les rebondissements, les scénaristes prennent le temps de l'exposition. Les envies et priorités de chaque prisonnière se dessinent alors qu'elles sont en train de prendre le dessus sur l'administration pénitentiaire. C'est la toute fin de l'épisode qui intrigue le plus alors que Daya est assommée par une personne que l'on ne voit pas et qui s'empare de son pistolet. Après avoir intégré avec finesse les problématiques liées au mouvement américain Black Live Matters en saison 4, OITNB s'intéresse au poids des réseaux sociaux dans cet épisode. Le message enregistré par Taystee va-t-il devenir viral ? Verra-t-on les réactions du monde extérieur ? Rendez-vous au prochain épisode car tout risque de se passer très vite dans cette nouvelle saison !