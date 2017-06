Orange is The New Black, GLOW... : Ces séries avec des héroïnes badass à binger sur Netflix

Vous en avez marre du beau temps ? Vous n'avez pas prévu d'aller à Solidays ce week-end ? On a pensé à tous ceux qui souhaiteraient rester sous la couette ce week-end à l'occasion de la sortie de GLOW sur Netflix. La dernière production maison met à l'honneur une galerie de personnages féminins plus badass les uns que les autres. On a d'ailleurs rencontré les trois actrices principales de la série : Alison Brie, Betty Gilpin et Kate Nash pour parler catch, paillettes et féminisme. Force est de constater que GLOW n'est pas la seule série Netflix à mettre en scène des personnages féminins à forts caractères. Petite revue des troupes pour passer un week-end 100% girl power !

A-t-on vraiment encore besoin de présenter la série de Jenji Kohan ? Cela fait cinq saisons que les détenues du pénitencier de Litchfield vivent des aventures rocambolesques sur Netflix. Un univers carcéral que l'on découvre d'abord via les yeux de Piper, jeune WASP emprisonnée après avoir pris part à un traffic de drogue. Au fil des saisons, OITNB laisse la place à de nombreux personnages, plus ou moins aimables, mais qui sonnent définitivement vrai. La saison 5 vient d'être balancée il y a quelques semaines et on a déjà hâte de découvrir ce qui attend nos protagonistes pour la suite !

C'est la seule heroïne Marvel a avoir droit à sa propre série, on découvre Jessica Jones alors qu'elle s'est retirée de ses activités de super-héros et qu'elle tient une agence de détectives à New York. Interprétée par l'excellente Krysten Ritter ( Breaking Bad, Don't Trust The B in Apartment 23), Jessica Jones est un personnage d'autant plus attachant qu'il laisse paraître de nombreuses fêlures. Souffrant de stress post-traumatique, Jessica Jones est dotée d'une force sur-humaine. On la retrouvera dans quelques mois au sein des Defenders, nouvelle série Netflix réunissant Luke Cage, Daredevil et Iron Fist.

Sur le papier le qualificatif de "badass" semble incongru appliqué à l'héroïne imaginée par Tina Fey, et pourtant qui de plus courageuse que cette chère Kimmy, otage pendant quinze ans d'un gourou qui l'a enfermée dans un bunker, aux côtés de trois autres femmes, sous prétexte d'Apocalypse ? Bien décidée à ne pas être une victime aux yeux des autres, Kimmy, 29 ans mais l'âme d'une enfant, tente de s'ajuster à la vie New Yorkaise armée de sa positive attitude ! Ellie Kemper ( The Office) campe avec génie Kimmy tandis que sa co star Jane Krakowski ( 30 Rock) fait elle aussi des merveilles dans le rôle de la sociolite, pas si horripilante, Jacqueline Voorhees, qui la prend sous son aile.

Là aussi pas évident de voir ce que Grace et Frankie, deux américaines de plus de 70 ans, ont de badass. Mais nos deux protagonistes, qui se retrouvent abandonnées du jour au lendemain par leur mari respectif qui décident de les quitter pour se marier ensemble, et sont obligées de se serrer les coudes pour traverser cette épreuve, finissent pas devenir des modèles idéales. Créée par Martha Kauffman (productrice de Friends), Grace and Frankie est une série comique très réussie, à regarder sans aucune restriction d'âge. Jane Fonda en ancienne PDG bon chic bon genre et Lily Tomlin en vieille baba cool font des étincelles.

Samantha White, l'une des principales protagonistes de Dear White People, est l'un des personnages féminins les plus intéressants vus dans une série Netflix. Sam anime l'émission Dear White People sur la radio du campus d'une université de prestige, fictionnelle, américaine dont la majorité des étudiants sont blancs. Un show controversé qui met le feu aux poudres et qui a le mérite de soulever des questions primordiales autour de la question du racisme. Intelligente et obstinée, Sam est un personnage sans concession, passionnant à voir !