Patience, la saison 5 arrive. Après un teasing incroyable et une bande annonce sous haute tension, la saison 5 de Orange is The New Black devrait arriver sur Netflix - de quoi satisfaire de nombreux fans. Mais histoire de faire monter la tension d'un cran, Netflix a enfoncé le clou du teasing en demandant à divers artistes de rendre hommage à Poussey ( personnage interprété par Samira Wiley). Inutile de préciser qu'elle a été une source inépuisable d'inspiration. Et, de ce fait, de nombreuses fresques (accompagnées du slogan "résiste" ont vu le jour un peu partout dans le monde. Ainsi, on a pu en observer à Los Angeles, Toronto, New York, Chicago, Detroit, San Francisco, Melbourne et Sydney. Rappelons que Poussey est morte accidentellement (et dans d'atroces conditions) lors du Season Finale de la saison 4. Et cet évènement avait suscité de nombreuses réactions aux Etats-Unis.

"De voir une femme afro-américaine sur un mur de Détroit, exposée largement, avec le mot "Résiste", c'est tellement puissant, et c'est ce que je veux que tout le monde ressente en voyant la fresque", a expliqué Michelle Tanguay (l"une des artistes) à Associated Press. Et oui, le message est puissant : il va bien au-delà du simple hommage à un personnage fictif.

En ce qui concerne la série, Orange is The New Black sera de retour dès le 09 juin prochain.