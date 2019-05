OneRepublic : Rescue Me, le clip dévoilé

Côté sortie nous sommes décidément gâtés aujourd’hui ! Après Muse qui dévoile son nouveau tube Get Up And Fight, c’est au tour de OneRepublic de publier un nouveau morceau. Le groupe US s’était fait connaitre en 2007 grâce à son titre Apologize avec Timbaland et avait fait une sortie remarquée en 2013 avec Counting Stars. Leur dernier album, Oh My My, date de 2016 et a été également un succès critique et commercial porté notamment par le single Kids. Aujourd’hui, la formation de Ryan Tedder revient enfin avec un nouveau single accompagné d’un nouveau clip, Rescue Me, à ne pas manquer sur VirginRadio.fr !

Dans un univers qui rappelle les séries aux inspirations rétro en vogue du moment, Rescue Me se révèle être un titre pop rock très efficace, mis en valeur par des riffs entrainants et des paroles particulièrement entêtantes. Du grand OneRepublic ! Après Bones en featuring avec Galentis, ce titre annonce à son tour la sortie du cinquième album qui ne manquera certainement pas déchaîner les charts !