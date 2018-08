OneRepublic : le live exceptionnel de Ryan Tedder et Logic aux MTV VMA's 2018

Opération "pointer du doigt" pour le leader de OneRepublic et son camarade Logic. Les deux artistes qui forment un duo sur One Day ont investi la scène des VMA's pour un live exceptionnel et surtout, engagé

Il y a peine quelques jours sortait One Day, nouveau morceau du rappeur américain Logic en collaboration avec Ryan Tedder, frontman de OneRepublic. Les deux artistes se connaissent déjà puisqu'ils ont formé un duo sur Start Again, titre apparaissant sur la BO de 13 Reasons Why. Tedder et Logic remettent donc le couvert sur ce titre et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont des choses à dire. La prestation est sans doute une des plus marquantes car cette dernière s'est voulue protestataire. Un cri de révolte contre l'administration Trump et son fameux Mur de la honte. La chanson en elle même est déjà bien engagée mais le live a permis de lui donner un visage. En effet, les MTV VVA's leur ont donné l'occasion de taper fort et d'envoyer valser la politique migratoire instaurée par Trump depuis son arrivée à la Maison Blanche. C'est avec la participation d'une vingtaine d'enfants -voire plus, que Logic et Tedder montent sur scène. Sur les t-shirt, "We Are All Human Beings" et "Fuck The Wall" pour notre ami Logic. Un message est limpide, sans équivoque. Les familles venues assister et participer à la performance étaient composées des leaders, immigrés, de la National Domestic Workers Alliance, de United Dream ou encore de Make The Road New York.

"Je suis si excité d'avoir été sur scène avec Logic, ce soir. Cela signifie beaucoup pour moi de pouvoir représenter ma famille car mon père, Manuel Arpi, est dans un camp de détention." dit Jefferson Arpi, 15 ans, dont le père est détenu depuis 9 mois.

Le sujet est délicat mais cela n'empêche pas les artistes de prendre haut et fort position contre une administration jugée par beaucoup, inhumaine. Ryan Tedder et Logic ont donc avec plaisir, rappelé que nous étions tous humains. Une performance émouvante qui restera sans nul doute possible dans toutes les mémoires.