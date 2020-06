OneRepublic ft. Kygo, découvrez le clip de Lose Somebody !

Souvenez-vous, il y a trois ans, Kygo et OneRepublic se retrouvaient pour une collaboration, Stranger Things (à retrouver sur Kids in Love). La bonne nouvelle, c'est que le prodige de l'électro a de nouveau uni ses forces à celles de Ryan Tedder. Au programme, Lose Somebody - un morceau efficace qui n'a pas tardé à s'imposer dans les charts. Confinement oblige, les deux artistes n'ont pas pu tourner un clip dans les règles de l'art. Mais qu'à cela ne tienne, il nous reste les fonds verts ! Voyez- plutôt :

Qui a dit que l'on ne pouvait pas faire le tour du monde à dos d'autruche ? Les deux artistes nous offrent un clip aussi déjanté que plein de liberté . Quand la technologie se met au service de l'imagination, c'est pour le meilleur !

Alors que Kygo enchaîne les tubes, la formation menée par Ryan Tedder, elle, peaufine la sortie de son prochain album. Patience !