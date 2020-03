OneRepublic est de retour avec le single Didn't I, extrait de son nouvel album (VIDEO)

Depuis quelques jours, le monde de la musique ne parle que de ça ! Déjà visionné plus de 1,2 millions de fois en seulement quelques jours, le clip de Didn't I, tout nouveau single de OneRepublic, marque bel et bien le retour du célèbre groupe de pop rock américain. Après quatre ans d'attente et leur opus Oh My My, Ryan Tedder et ses coéquipiers devraient donc enfin dévoiler l'album Human le 8 mai prochain. Dans le titre Didn't I, qui s'inscrit indéniablement dans la lignée de Counting Stars, Ryan Tedder évoque les souvenirs d'une relation qui ne l'a pas laissé totalement indemne. Il apparaît tout d'abord seul et mélancolique puis accompagné de ses musiciens dans une maison sombre et quasiment vide où il peut extérioriser ces démons. Après un concert à l'Olympia au début du mois de mars, OneRepublic sera de retour dans l'Hexagone pour un passage au Zénith de Paris le 22 octobre.