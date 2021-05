OneRepublic dévoile le titre Run, écoutez-le sur Virgin Radio !

Quand est-ce que sortira Human, le nouvel album de OneRepublic ? C'est la question que tout le monde se pose depuis maintenant plus d'un an. Initialement prévu pour le mois de mai dernier, le cinquième opus du groupe de rock américain avait finalement été repoussé en raison de la crise du coronavirus. Pas de panique, il devrait tout de même débarquer dans les mois à venir. Porté par Rescue Me, Wanted, Didn't I, Wild Life et Better Days, les cinq premiers morceaux de ce nouvel opus, le retour sur de le devant de la scène de OneRepublic vient une nouvelle fois de se profiler avec la sortie, ce mercredi 5 mai, du titre Run.

Annoncé depuis quelques jours sur les réseaux sociaux du groupe, ce nouveau morceau se dévoilera dans un clip original où les époques semblent se mêler. Comment cela est-il possible ? Tout simplement car OneRepublic a vraisemblablement choisi de tourner ce nouveau projet dans un studio de cinéma, où le temps n'a qu'une importance secondaire. Un clip à découvrir sans attendre et un morceau à écouter sans retenue sur les ondes de Virgin Radio.